Видео с водителем, который сбил ребенка, отвез его в травмпункт и сбежал

Мужчина сделал все, чтобы побыстрее доставить травмированного ребенка врачам, но затем испугался ответственности.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», накануне вечером напротив дома № 20 по ул. 64 Армии водитель за рулем «Лады Приоры» тёмного цвета совершил наезд на 4-летнего ребенка, который вместе со своей мамой переходил дорогу в неустановленном месте.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что водитель тут же ударил по тормозам, вышел из машины и предложил маме и мальчику помощь. Не дожидаясь прибытия наряда ДПС, мужчина отвез пострадавших в травмпункт Кировского района. Все время он интересовался состоянием мальчика. Однако после того, как мама с ребенком зашли в медицинский кабинет, «благородство» водителя закончилось. Он под надуманным предлогом вышел из здания и сбежал на своем автомобиле.