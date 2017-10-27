Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Видео с водителем, который сбил ребенка, отвез его в травмпункт и сбежал
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9a%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bc%d0%b0+%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b02

Видео с водителем, который сбил ребенка, отвез его в травмпункт и сбежал

Сегодня, 15:56ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее