В Кировском районе «Лада Приора» сбила на дороге 4-летнего ребенка
Сегодня, 11:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansku.ru
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В четверг в Кировском районе города Волгограда под колеса автомобиля «Лада Приора» попал 4-летний мальчик.
ДТП произошло примерно в 17.15 напротив дома №20 по улице 64-й Армии.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, отечественная легковушка ехала в сторону Красноармейского района и сбила ребенка, который вышел из-за стоящего транспортного средства, чтобы перейти дорогу.
Попав под машину, малолетний пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Автоинспекторы пока еще не установили личность водителя «Приоры» темного цвета, наехавшего на ребенка.
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