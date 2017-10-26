Пиротехники обезвредили авиабомбу, найденную возле шоссе Авиаторов

В четверг, 26 октября, пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России, прибывший из Ростовской области, уничтожил обнаруженную на этой неделе в Волгограде фугасную авиабомбу.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», авиабомба ФАБ-50 была найдена в минувший вторник недалеко от Шоссе Авиаторов в Дзержинском районе. Ее обнаружили строители во время проведения земляных работ при реконструкции одного из важнейших объектов будущего ЧМ-2018.

Прибывшие в Волгоград пиротехники отвезли сегодня боеприпас времен Великой Отечественной войны в район Орловского карьера в сопровождении экстренных служб.

Около 12 часов дня опасная находка была обезврежена путем подрыва, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.