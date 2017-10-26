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Пиротехники обезвредили авиабомбу, найденную возле шоссе Авиаторов
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Пиротехники обезвредили авиабомбу, найденную возле шоссе Авиаторов

Сегодня, 14:09ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
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