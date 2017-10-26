Пиротехники обезвредили авиабомбу, найденную возле шоссе Авиаторов
Сегодня, 14:09ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В четверг, 26 октября, пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России, прибывший из Ростовской области, уничтожил обнаруженную на этой неделе в Волгограде фугасную авиабомбу.
Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», авиабомба ФАБ-50 была найдена в минувший вторник недалеко от Шоссе Авиаторов в Дзержинском районе. Ее обнаружили строители во время проведения земляных работ при реконструкции одного из важнейших объектов будущего ЧМ-2018.
Прибывшие в Волгоград пиротехники отвезли сегодня боеприпас времен Великой Отечественной войны в район Орловского карьера в сопровождении экстренных служб.
Около 12 часов дня опасная находка была обезврежена путем подрыва, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
По информации спасательного ведомства, всего с начала 2017 года на территории нашего региона было обнаружено и обезврежено 11 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей