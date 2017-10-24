На шоссе Авиаторов обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны

В ГУ МЧС по региону отметили, что это уже 11-я авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, найденная на территории Волгоградской области с начала 2017 года.

Место ее обнаружения было немедленно оцеплено до прибытия из Ростова-на-Дону пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России, который и обезвредит бомбу.

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