На шоссе Авиаторов обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны
Сегодня, 13:13ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: vestikavkaza.ru
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Опасную находку обнаружили при проведении земляных работ при реконструкции одного из важнейших объектов будущего ЧМ-2018.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального управления МЧС, это фугасная авиабомба, предположительно ФАБ-50.
Место ее обнаружения было немедленно оцеплено до прибытия из Ростова-на-Дону пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России, который и обезвредит бомбу.
В ГУ МЧС по региону отметили, что это уже 11-я авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, найденная на территории Волгоградской области с начала 2017 года.
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