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На шоссе Авиаторов обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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На шоссе Авиаторов обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны

Сегодня, 13:13ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: vestikavkaza.ru
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