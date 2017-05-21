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В Волгограде тушили загадочное возгорание взорвавшегося и расселенного дома
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В Волгограде тушили загадочное возгорание взорвавшегося и расселенного дома
Вчера, 23:12ПроисшествияВиталий КошелевФото: Александра Джумартова/ ВК, "Жесть Волгограда"
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