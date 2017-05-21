В Волгограде тушили загадочное возгорание взорвавшегося и расселенного дома

Сегодня около 17-00 вспыхнул пожар на последнем четвертом этаже в одной из квартир дома по проспекту Университетский, 60 в Советском районе Волгограда. Пожарным потребовалось около 30-ти минут, чтобы ликвидировать возгорание на площади 20 квадратных метров.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Дом вот уже более двух месяцев пустует и обнесен забором. Что именно спровоцировало пожар остается загадкой. Официальную версию МЧС региона пока не озвучило. По предварительным данным, могло иметь место самовозгорание.