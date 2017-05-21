В Волгограде тушили загадочное возгорание взорвавшегося и расселенного дома
Вчера, 23:12ПроисшествияВиталий КошелевФото: Александра Джумартова/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Сегодня около 17-00 вспыхнул пожар на последнем четвертом этаже в одной из квартир дома по проспекту Университетский, 60 в Советском районе Волгограда. Пожарным потребовалось около 30-ти минут, чтобы ликвидировать возгорание на площади 20 квадратных метров.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Дом вот уже более двух месяцев пустует и обнесен забором. Что именно спровоцировало пожар остается загадкой. Официальную версию МЧС региона пока не озвучило. По предварительным данным, могло иметь место самовозгорание.
Напомним, 16 мая по адресу проспект Университетский, 60 из-за несанкционированной врезки произошел взрыв газа, в результате чего погибли четыре человека.
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