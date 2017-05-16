Стало известно, почему после утечки газ пошел в сторону дома №60

Корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» удалось пообщаться с профессиональным работником газовой службы, который хорошо знает устройство подземных коммуникаций на месте трагедии и имеет информацию от коллег, побывавших на месте в день взрыва газа.

Хотя окончательный вывод о том, почему отключение газа аварийной бригадой не помогло и «голубое топливо» пошло в направлении подвала пострадавшего дома, сделает следствие, в рамках данной публикации с помощью комментариев газовика-профессионала мы попробуем воссоздать картину произошедшего.

Роковой лоток

По версии, выдвинутой собеседником в беседе с корреспондентом агентства «НовостиВолгограда.ру», роковую роль в истории со взрывом газа сыграло несколько факторов, но самый ключевой момент - это расположение лотка теплотрассы. Он представляет из себя бетонную конструкцию, в которой лежат две трубы с горячей и холодной водой.

Лоток теплотрассы лежит в непосредственной близости от газопровода (хотя это соседство и ограничено нормативами, но это расстояние не очень большое), «заходит» в подвал дома, но главное, что он не герметичен. В случае с газом это практически идеальный канал для его доставки в том направлении, куда ведет лоток, то есть в подвал дома по адресу: проспект Университетский, 60.

Поэтапное отключение газа

После того, как в результате несанкционированной врезки в водопровод, которую по заказу предпринимателя Бабаяна проводила бригада рабочих во главе с Лексункиным, началась утечка газа, последним была вызвана аварийная бригада.

На место прибыли около десяти работников «Горгаза» во главе с погибшим начальником службы подземных работ МГП-5 ОАО «Волгоградгоргаз» Артемом Беспаловым. При них была необходимая техника, в том числе, трактор. По инструкции газовики сразу же перекрыли трубу низкого давления, питающую дом газом. А вот трубу среднего давления (108-го диаметра), которая в свою очередь запитывается от 400-сотой трубы, отключить было проблематично. Для этого требуется сложная поэтапная схема, которая в конечном счете привела бы к перекрытию той самой 400-й трубы, что оставило бы без газа весь Советский район, в том числе, завод имени Петрова. Самостоятельно принять такое решение газовики не могут, нужно разрешение администрации, а это опять же время. На эвакуацию жильцов у аварийной бригады полномочий тоже нет.

Кроме того, как выяснилось, при несанкционированном проколе была повреждена труба среднего давления, причем, как сообщил наш собеседник, буквально пробита насквозь, поэтому даже за пару часов (с 11-00 до роковых 13-00) газа скопилось огромное количество, и его отключение только снизило вероятность, но не исключило возможность взрыва, что и произошло.

Момент взрыва газа Видео Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру