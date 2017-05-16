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Стало известно, почему после утечки газ пошел в сторону дома №60
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Стало известно, почему после утечки газ пошел в сторону дома №60
Сегодня, 13:56ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: TRASH YouTube
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