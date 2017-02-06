В Волжском обнаружили 10 украинцев, работавших в городе нелегально
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: Управление МВД России по городу Волжскому/ волжск.34.мвд.рф
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В Волжском в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2017» сотрудники полиции выявили 10 иностранцев, которые работали без разрешительных документов.
Все задержанные оказались гражданами Украины, приехавшими в наш регион на заработки.
По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Волжскому, нелегальные работники из соседней страны привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.
В настоящее время устанавливается юридическое лицо, которое привлекло иностранных граждан к трудовой деятельности в нарушении установленного порядка.
Полицейские рейды в рамках мероприятия «Нелегал-2017» по противодействию незаконной миграции будут проводиться в городе до 2 июня.
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