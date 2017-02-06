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В Волжском обнаружили 10 украинцев, работавших в городе нелегально
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волжском обнаружили 10 украинцев, работавших в городе нелегально
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: Управление МВД России по городу Волжскому/ волжск.34.мвд.рф
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