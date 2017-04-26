В России увеличат штрафы за прописку незаконных мигрантов

В МВД России разработали законопроект, увеличивающий административные штрафы за нарушение порядка оформления документов на право пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства.

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности уже одобрила этот документ, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение кабмина.

В настоящее время за предоставление жилого помещения, транспорта либо оказание других услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, который находится в России с нарушением порядка или правил транзитного проезда через ее территорию, наступает административная ответственность.