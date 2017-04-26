В России увеличат штрафы за прописку незаконных мигрантов

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности уже одобрила этот документ, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение кабмина.
В настоящее время за предоставление жилого помещения, транспорта либо оказание других услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, который находится в России с нарушением порядка или правил транзитного проезда через ее территорию, наступает административная ответственность.
В МВД решили ужесточить наказание за помощь мигрантам при оформлении разрешительных документов на пребывание в России. Предлагается увеличить штрафы для граждан до 5 тыс. рублей (сейчас до 4 тыс.), для должностных лиц – до 50 тыс. рублей (сейчас до 30 тыс.) и для юридических лиц – до 500 тыс. рублей (нынешняя планка – до 300 тыс.).