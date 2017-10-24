УФАС нашло виновного в отключении светодиодного экрана в центре Волжского

Волгоградские антимонопольщики привлекли к административной ответственности начальника Волжского управления ПАО «Волгоградэнергосбыт», который позволил отключить от электричества рекламную конструкцию местного предпринимателя.

В Волгоградском УФАС накануне состоялось рассмотрение второго по счету административного дела по факту злоупотребления доминирующим положением ПАО «Волгоградэнергосбыт». Монополиста обвинили в неправомерном ограничении режима потребления электроэнергии волжскому предпринимателю – собственнику светодиодного экрана, расположенного вблизи ЦУМа в городе-спутнике.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», ранее Управление выяснило, что подача электроэнергии прекратилась после обращения в ПАО «Волгоградэнергосбыт» городской администрации, с которой у предпринимателя возникли разногласия по договору аренды рекламной конструкции. Хотя бизнесмен добросовестно исполнял условия договора энергоснабжения.

10 октября первое дело для ПАО «Волгоградэнергосбыт» завершилось наложением полумиллионного штрафа на организацию.

А 23 октября антимонопольщики наказали и должностное лицо, позволившее незаконно отключить от электроэнергии светодиодный экран, – начальника Волжского управления ПАО «Волгоградэнергосбыт». Размер штрафа составил 15 000 рублей.