УФАС нашло виновного в отключении светодиодного экрана в центре Волжского
В Волгоградском УФАС накануне состоялось рассмотрение второго по счету административного дела по факту злоупотребления доминирующим положением ПАО «Волгоградэнергосбыт». Монополиста обвинили в неправомерном ограничении режима потребления электроэнергии волжскому предпринимателю – собственнику светодиодного экрана, расположенного вблизи ЦУМа в городе-спутнике.
Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», ранее Управление выяснило, что подача электроэнергии прекратилась после обращения в ПАО «Волгоградэнергосбыт» городской администрации, с которой у предпринимателя возникли разногласия по договору аренды рекламной конструкции. Хотя бизнесмен добросовестно исполнял условия договора энергоснабжения.
10 октября первое дело для ПАО «Волгоградэнергосбыт» завершилось наложением полумиллионного штрафа на организацию.
А 23 октября антимонопольщики наказали и должностное лицо, позволившее незаконно отключить от электроэнергии светодиодный экран, – начальника Волжского управления ПАО «Волгоградэнергосбыт». Размер штрафа составил 15 000 рублей.
«Законодательство об административных правонарушениях предусматривает ответственность должностных лиц в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. При этом назначение административного наказания ПАО «Волгоградэнергосбыт» не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное должностное лицо», –прокомментировала заместитель руководителя УФАС по Волгоградской области Анна Гаджиева.
+7 937 708 14 50