В Новоаннинском пьяный водитель «Оки» сбил 18-летнего пешехода

С места происшествия молодого человека с травмами госпитализировали в больницу.

Накануне в одиннадцатом часу ночи молодой человек переходил проезжую часть на улице Пугачевской. В этот момент его сбила «Ока».

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, уже при оформлении ДТП выяснилось, что 34-летний водитель малолитражки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сбитый пешеход получил травмы и был доставлен с места происшествия в местную больницу.

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