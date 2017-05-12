В Новоаннинском пьяный водитель «Оки» сбил 18-летнего пешехода
Сегодня, 11:51ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: news.sevas.com
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С места происшествия молодого человека с травмами госпитализировали в больницу.
Накануне в одиннадцатом часу ночи молодой человек переходил проезжую часть на улице Пугачевской. В этот момент его сбила «Ока».
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, уже при оформлении ДТП выяснилось, что 34-летний водитель малолитражки находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сбитый пешеход получил травмы и был доставлен с места происшествия в местную больницу.
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