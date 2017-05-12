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В Новоаннинском пьяный водитель «Оки» сбил 18-летнего пешехода
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Dtp
В Новоаннинском пьяный водитель «Оки» сбил 18-летнего пешехода
Сегодня, 11:51ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: news.sevas.com
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