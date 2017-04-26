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В Волжском молодой лихач на внедорожнике сбил во дворе 18-летнего пешехода
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волжском молодой лихач на внедорожнике сбил во дворе 18-летнего пешехода
Сегодня, 11:38ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: route31.ru
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