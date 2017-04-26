В Волжском молодой лихач на внедорожнике сбил во дворе 18-летнего пешехода

В минувший четверг в Волжском автомашина «Volkswagen Tiguan» сбила 18-летнего пешехода на внутриквартальном проезде в старой части города.

ДТП произошло в первом часу ночи напротив дома №19 по проспекту Ленина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации полицейских, 19-летний водитель внедорожника сбил молодого человека, который находился на проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.

Пешеход с травмами обратился в больницу. А водитель иномарки был задержан в ходе оперативных мероприятий. За оставление места ДТП он привлечен к административной ответственности по ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ.

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