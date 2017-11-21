В Краснослободске под завалами сгоревшего дома обнаружили труп мужчины
Сегодня, 09:14ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
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Во вторник, 21 ноября, ночью в городе Краснослободске Среднеахтубинского района сгорел частный дом. Во время пожара погиб один человек.
Возгорание произошло в третьем часу в одном из домовладений на улице Чайковского. На место происшествия спасатели были вызваны в 2:45.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, крупное жилое строение размером 10х8 метров горело полностью.
Расчетам 50-й пожарно-спасательной части понадобилось более двух с половиной часов, чтобы потушить огонь. Во время проливки горящих завалов сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину. Его личность пока не установлена.
Также специалисты еще не высказали своих предположений, из-за чего мог загореться дом.
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