В Краснослободске под завалами сгоревшего дома обнаружили труп мужчины

Во вторник, 21 ноября, ночью в городе Краснослободске Среднеахтубинского района сгорел частный дом. Во время пожара погиб один человек.

Возгорание произошло в третьем часу в одном из домовладений на улице Чайковского. На место происшествия спасатели были вызваны в 2:45.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, крупное жилое строение размером 10х8 метров горело полностью.

Расчетам 50-й пожарно-спасательной части понадобилось более двух с половиной часов, чтобы потушить огонь. Во время проливки горящих завалов сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину. Его личность пока не установлена.