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В среднеахтубинском хуторе вместе с домом сгорел 40-летний мужчина
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В среднеахтубинском хуторе вместе с домом сгорел 40-летний мужчина

Сегодня, 10:21ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: konakovo.org
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