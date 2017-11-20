В среднеахтубинском хуторе вместе с домом сгорел 40-летний мужчина
Сегодня, 10:21ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: konakovo.org
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В понедельник в хуторе Старенький Среднеахтубинского района ночью при пожаре в частном доме погиб человек.
Возгорание в частном домовладении пожарные зарегистрировали в 3.40. На место происшествия были вызваны подразделения 50-й пожарно-спасательной части.
Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, к моменту прибытия спасателей дом площадью 35 квадратных метров уже горел целиком.
Пожар был потушен в 4.03. Под завалами сгоревшего строения сотрудники МЧС обнаружили тело хозяина 1977 года рождения.
Специалисты считают, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в дом.
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