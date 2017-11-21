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Таджик, устроивший ландшафтный пожар под Волгоградом, сядет на 1,5 года
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Таджик, устроивший ландшафтный пожар под Волгоградом, сядет на 1,5 года

Сегодня, 10:46ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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