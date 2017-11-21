Таджик, устроивший ландшафтный пожар под Волгоградом, сядет на 1,5 года

Городищенский районный суд вынес приговор 43-летнему гражданину Республики Таджикистан Абдусаттору Муродову, который в августе устроил крупный ландшафтный пожар на границе с Волгоградом.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», 19 августа мужчина выполнял строительные работы в одном из коттеджей поселка «Ясен Парк» и совершил умышленный поджог сухой травы. В результате возник пожар на площади 1500 кв. м. Сгорели кустарники и 37 мелколистных вязов.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Огонь угрожал перекинуться на жилые дома, находившиеся в 200 метрах. И только благодаря оперативной работе пожарных и помощи добровольцев из числа местных жителей, пожар удалось быстро локализовать.

В судебном заседании установлено, что подсудимый поджег сухую траву в состоянии алкогольного опьянения, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

Поджигатель был задержан 31 августа после опроса свидетелей и очевидцев происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.261 УК РФ (покушение на уничтожение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога). Предварительное расследование проводилось СО ОМВД России по Городищенскому району.

Мужчина свою вину в содеянном признал. А следователям сказал, что поджег сухую траву, так как ему в тот момент не понравился ландшафтный вид.

Суд приговорил Абдусаттора Муродова к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.