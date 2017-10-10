Августовскому поджигателю травы под Волгоградом просто не нравился ландшафт

В Городищенском районе следователи передали в суд уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина Республики Таджикистан, который 19 августа устроил крупный ландшафтный пожар на границе с областным центром.

Как выяснили следователи, мужчина выполнял строительные работы в одном из коттеджей поселка «Ясен Парк» и совершил умышленный поджог сухой травы. В результате возник пожар на площади 1500 кв. м. Сгорели кустарники и 37 деревьев. Огонь угрожал перекинуться на жилые дома, находившиеся в 200 метрах.

Для ликвидации последствий поджога было задействовано 96 сотрудников 1-го отряда ФПС по Волгоградской области и 45 единиц спецтехники. А также использовался вертолет Ми-8 ЮРЦ МЧС России. В общей сложности он выбросил на огонь 220 тонн воды. Для этого пилотам пришлось 44 раза поднимать вертолет в небо.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Благодаря оперативной работе пожарных и помощи добровольцев из числа местных жителей, огонь удалось быстро локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на жилые дома и гаражи.

В ходе выездов на места происшествий экспертами пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области были определены очаги возгорания и установлено, что причиной пожара возле поселка «Ясен Парк» явился умышленный поджог.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», после опроса возможных свидетелей и очевидцев была установлена личность подозреваемого. 31 августа сотрудники полиции его задержали.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемый вину в содеянном признал. Он пояснил, что совершил поджог в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент ему не понравился ландшафтный вид.