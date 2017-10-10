Августовскому поджигателю травы под Волгоградом просто не нравился ландшафт
Как выяснили следователи, мужчина выполнял строительные работы в одном из коттеджей поселка «Ясен Парк» и совершил умышленный поджог сухой травы. В результате возник пожар на площади 1500 кв. м. Сгорели кустарники и 37 деревьев. Огонь угрожал перекинуться на жилые дома, находившиеся в 200 метрах.
Для ликвидации последствий поджога было задействовано 96 сотрудников 1-го отряда ФПС по Волгоградской области и 45 единиц спецтехники. А также использовался вертолет Ми-8 ЮРЦ МЧС России. В общей сложности он выбросил на огонь 220 тонн воды. Для этого пилотам пришлось 44 раза поднимать вертолет в небо.
Благодаря оперативной работе пожарных и помощи добровольцев из числа местных жителей, огонь удалось быстро локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на жилые дома и гаражи.
В ходе выездов на места происшествий экспертами пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области были определены очаги возгорания и установлено, что причиной пожара возле поселка «Ясен Парк» явился умышленный поджог.
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», после опроса возможных свидетелей и очевидцев была установлена личность подозреваемого. 31 августа сотрудники полиции его задержали.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемый вину в содеянном признал. Он пояснил, что совершил поджог в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент ему не понравился ландшафтный вид.
В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Городищенского района. За уничтожение лесных насаждений путем поджога обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.
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