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В Чернышковском районе поймали браконьеров, гонявшихся ночью за зайцами
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Чернышковском районе поймали браконьеров, гонявшихся ночью за зайцами

Сегодня, 14:29ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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