В Чернышковском районе поймали браконьеров, гонявшихся ночью за зайцами

Накануне в Чернышковском районе сотрудники полиции задержали двух молодых мужчин, незаконно охотившихся на зайцев на территории природного парка «Цимлянские пески».

Браконьеров во время проведения ночного рейда заметили местные егеря. Они пытались преследовать нарушителей, но те выбросили ружье, оставили машину и скрылись. Председатель охотничьего хозяйства вызвал полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские в ходе досмотра машины браконьеров обнаружили в багажнике четыре тушки зайцев, нож, патроны. Неподалеку нашлось и гладкоствольное ружье, из которого были застрелены животные.

Браконьеры охотились на зайцев, стреляя из машины на ходу. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Вскоре стражи порядка задержали и самих подозреваемых – 28-летниего местного жителя и его 26-летнего приятеля из Ростовской области.

Молодые люди свою вину признали. Как выяснилось, они охотились на зайцев, стреляя из машины на ходу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ – «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Браконьерам грозит до двух лет лишения свободы.