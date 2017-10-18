В Волгоградской области двух браконьеров будут судить за отстрел зайцев

В Волгоградской области перед судом предстанут два браконьера, нелегально охотившиеся на зайцев с автомобиля. Правоохранительные органы нашли в их действиях признаки уголовного преступления.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, двое правонарушителей были задержаны инспекторами облкомприроды в Ольховском районе, на территории Солодчинского охотхозяйства. Мужчины по ночам отстреливали зайцев с автомобиля, что само по себе является нарушением закона, и к тому же использовали лампу-фару для освещения добычи.

При осмотре машины задержанных сотрудники ведомства обнаружили тушки пяти убитых зайцев — при том, что по закону каждый охотник имеет право добывать лишь по одному животному. Нанесённый природе ущерб инспекторы оценили в 10,5 тысячи рублей.