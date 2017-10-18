В Волгоградской области двух браконьеров будут судить за отстрел зайцев
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, двое правонарушителей были задержаны инспекторами облкомприроды в Ольховском районе, на территории Солодчинского охотхозяйства. Мужчины по ночам отстреливали зайцев с автомобиля, что само по себе является нарушением закона, и к тому же использовали лампу-фару для освещения добычи.
При осмотре машины задержанных сотрудники ведомства обнаружили тушки пяти убитых зайцев — при том, что по закону каждый охотник имеет право добывать лишь по одному животному. Нанесённый природе ущерб инспекторы оценили в 10,5 тысячи рублей.
За незаконную охоту с использованием автомобиля двум жителям Волгоградской области может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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