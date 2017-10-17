В Волгоградской области ещё два человека отравились грибами
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», в больницу с симптомами отравления попали 59-летний мужчина и его 14-летний внук. Они вместе собирали грибы за городом, а затем приготовили их и употребили в пищу. После этого оба грибника почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью; благодаря своевременной госпитализации их жизни удалось спасти. Врачи уверяют, что на данный момент состояние отравившегося мужчины и его внука улучшилось, серьёзной угрозы их здоровью нет.
Напомним, на минувшей неделе в Еланском районе от отравления грибами пострадали две семьи. В одном случае происшествие закончилось трагично. Собранными в лесу грибами отравилась семья из четырёх человек — мать, отец и две дочери. Несмотря на усилия врачей, состояние младшей из девочек резко ухудшилось, и её пришлось транспортировать в Волгоград с помощью вертолёта санитарной авиации. Спасти жизнь 8-летней школьницы так и не удалось: она скончалась от сильной интоксикации. По факту смерти девочки следственные органы проводят проверку.
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