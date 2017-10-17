В Волгоградской области ещё два человека отравились грибами

С наступлением осеннего грибного сезона в Волгоградской области выросло количество отравлений грибами. Последний на данный момент случай зафиксирован в Камышине.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», в больницу с симптомами отравления попали 59-летний мужчина и его 14-летний внук. Они вместе собирали грибы за городом, а затем приготовили их и употребили в пищу. После этого оба грибника почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью; благодаря своевременной госпитализации их жизни удалось спасти. Врачи уверяют, что на данный момент состояние отравившегося мужчины и его внука улучшилось, серьёзной угрозы их здоровью нет.