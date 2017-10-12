Под Волгоградом семья отравилась грибами: 8-летняя девочка скончалась
8 октября она вместе с родителями собирала грибы в лесу, расположенном недалеко от дома. Вечером вся семья - 33-летняя мать, ее 40-летний муж и дочери 8-ми и 14-ти лет ели за ужином собранные грибы. Уже через несколько часов и взрослые, и дети почувствовали себя плохо.
После госпитализации врачи Еланской ЦРБ проводили необходимые в таких случаях мероприятия – ставили капельницы и делали промывания желудка, однако 11 октября состояние самого юного члена семьи – 8-летней школьницы - только ухудшилось.
Было принято решение срочно транспортировать девочку в Волгоград. Для этого был задействован вертолет санавиации, который доставил маленькую пациентку в областную наркологическую больницу. Но накануне около 23:00 девочка скончалась.
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, по факту трагедии следователи СУ СКР региона начали проверку, по результатм которой будет принято процессуальное решение. Пищу, которой отравилась семья, отправят на экспертизу.
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