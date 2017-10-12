Под Волгоградом семья отравилась грибами: 8-летняя девочка скончалась

Открывшийся в регионе осенний грибной начался с трагедии. Накануне в областной наркологической больнице в результате отравления грибами скончалась 8-летняя девочка - жительница Еланского района.

8 октября она вместе с родителями собирала грибы в лесу, расположенном недалеко от дома. Вечером вся семья - 33-летняя мать, ее 40-летний муж и дочери 8-ми и 14-ти лет ели за ужином собранные грибы. Уже через несколько часов и взрослые, и дети почувствовали себя плохо.

После госпитализации врачи Еланской ЦРБ проводили необходимые в таких случаях мероприятия – ставили капельницы и делали промывания желудка, однако 11 октября состояние самого юного члена семьи – 8-летней школьницы - только ухудшилось.

Было принято решение срочно транспортировать девочку в Волгоград. Для этого был задействован вертолет санавиации, который доставил маленькую пациентку в областную наркологическую больницу. Но накануне около 23:00 девочка скончалась.