Облсуд приостановил производство по делу Михеева до розыска экс-депутата
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», согласно обвинительному заключению, бывшему депутату ГД от фракции «Справедливая Россия» вменяется покушение на хищение более чем двух млрд рублей «Промсвязьбанка», а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 миллионов рублей.
25 апреля этого года уголовное дело в отношении Олега Михеева, который на тот момент уже в четвертый раз не появился на заседании Советского районного суда, было возвращено прокурору. Бывший народный избранник был объявлен в розыск, мера пресечения ему изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, напомнили в пресс-службе Волгоградского облсуда.
А 27 сентября постановлением Советского районного суда производство по делу Олега Михеева было приостановлено до тех пор, пока подсудимый не будет найден правоохранителями.
Тогда адвокаты экс-депутата решили обжаловать это решение, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, а также на грубое нарушение норм не только законодательства РФ, но и международного права.
Защита попросила отменить постановление, а уголовное дело направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение, но в ином составе.
Однако апелляционная инстанция областного суда не стала отменять предыдущее решение по делу Олега Михеева, оставив его без изменения.
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