Облсуд приостановил производство по делу Михеева до розыска экс-депутата

Накануне Волгоградский областной суд не стал отменять ранее вынесенное постановление о приостановлении производства по уголовному делу в отношении экс-депутата Госдумы Олега Михеева, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», согласно обвинительному заключению, бывшему депутату ГД от фракции «Справедливая Россия» вменяется покушение на хищение более чем двух млрд рублей «Промсвязьбанка», а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 миллионов рублей.

25 апреля этого года уголовное дело в отношении Олега Михеева, который на тот момент уже в четвертый раз не появился на заседании Советского районного суда, было возвращено прокурору. Бывший народный избранник был объявлен в розыск, мера пресечения ему изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, напомнили в пресс-службе Волгоградского облсуда.

А 27 сентября постановлением Советского районного суда производство по делу Олега Михеева было приостановлено до тех пор, пока подсудимый не будет найден правоохранителями.

Тогда адвокаты экс-депутата решили обжаловать это решение, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, а также на грубое нарушение норм не только законодательства РФ, но и международного права.

Защита попросила отменить постановление, а уголовное дело направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение, но в ином составе.