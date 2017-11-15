Мошенник попросил камышанина заплатить более 14 тыс. за оформление кредита

В минувший вторник 22-летний житель города Камышина, попавшийся на уловку телефонного мошенника, лишился более 14 тысяч рублей.

Молодому человеку днем позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков. Мужчина предложил свою помощь в оформлении кредита на сумму 100 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, по словам незнакомца, нужно было только внести 14 850 рублей, что и сделал камышанин.

Действуя по устным инструкциям мошенника, молодой человек перевел указанную сумму на неизвестный счет. После чего сразу же прекратилась связь с лжесотрудником банка.