Камышанка 13 раз перевела деньги мошеннику, прежде чем обратиться в полицию

И лишь потом пенсионерка догадалась созвониться с родственниками. После чего она поняла, что ее обманули.

По словам пенсионерки, ей на сотовый телефон позвонил неизвестный. Он сообщил, что сотрудники ДПС задержали ее внука. А чтобы освободить его ответственности за совершенное ДТП, нужно перечислить 114 тысяч рублей.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50