Камышанка 13 раз перевела деньги мошеннику, прежде чем обратиться в полицию
Сегодня, 15:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: yariac.ru
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В понедельник вечером в полицию города Камышина обратилась 79-летняя местная жительница, которую телефонный мошенник лишил крупной суммы денег.
По словам пенсионерки, ей на сотовый телефон позвонил неизвестный. Он сообщил, что сотрудники ДПС задержали ее внука. А чтобы освободить его ответственности за совершенное ДТП, нужно перечислить 114 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», доверчивой пожилой женщине пришлось сделать 13 разных переводов, чтобы отослать указанную сумму незнакомцу.
И лишь потом пенсионерка догадалась созвониться с родственниками. После чего она поняла, что ее обманули.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ –«Мошенничество».
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