В камышинскую колонию на КамАЗе в бочках привезли карты, спирт и телефоны
Сегодня, 19:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области / 34.fsin.su
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Сегодня на территорию исправительной колонии №5, находящейся в Камышине, пытался проехать КамАЗ с запрещенными предметами.
При досмотре грузовика, перевозившего сырье для литейного производства, контролеры обнаружили более 60 различных предметов. Это 14 сотовых телефонов и 27 SIM-карт к ним. А также 5 наушников, 7 USB кабелей и 9 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 16,5 литров.
В довершении ко всему сотрудники ИК еще нашли 9 колод игральных карт, которые тоже предназначались кому-то из осужденных.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, все эти вещи были спрятаны под двойным дном в бочках.
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В таких бочках с двойным дном водитель КамАЗа пытался ввезти в колонию более 60 запрещенных предметов
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области , 34.fsin.su
По данному факту проводится проверка. Сотрудники колонии выясняют, кто мог отправить таким ухищренным способом запрещенные предметы.
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