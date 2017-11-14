В камышинскую колонию на КамАЗе в бочках привезли карты, спирт и телефоны

Сегодня на территорию исправительной колонии №5, находящейся в Камышине, пытался проехать КамАЗ с запрещенными предметами.

При досмотре грузовика, перевозившего сырье для литейного производства, контролеры обнаружили более 60 различных предметов. Это 14 сотовых телефонов и 27 SIM-карт к ним. А также 5 наушников, 7 USB кабелей и 9 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 16,5 литров.

В довершении ко всему сотрудники ИК еще нашли 9 колод игральных карт, которые тоже предназначались кому-то из осужденных.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, все эти вещи были спрятаны под двойным дном в бочках.

В таких бочках с двойным дном водитель КамАЗа пытался ввезти в колонию более 60 запрещенных предметов Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области , 34.fsin.su