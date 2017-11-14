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В волжскую колонию ИК-12 прибыла железнодорожная платформа с мобильниками
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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13.11.2017+2

В волжскую колонию ИК-12 прибыла железнодорожная платформа с мобильниками

Сегодня, 10:34ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области/ 34.fsin.su
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