В волжскую колонию ИК-12 прибыла железнодорожная платформа с мобильниками

Кроме того, здесь же было спрятано 14 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 12 литров.

В понедельник на железнодорожном контрольно-пропускном пункте при досмотре полуплатформы с бухтами металла был обнаружен тайник с мобильными телефонами.

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