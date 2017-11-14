В волжскую колонию ИК-12 прибыла железнодорожная платформа с мобильниками
Сегодня, 10:34ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области/ 34.fsin.su
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Сотрудники исправительной колонии №12, расположенной в городе Волжском, пресекли очередную попытку незаконной передачи осужденным запрещенных предметов.
В понедельник на железнодорожном контрольно-пропускном пункте при досмотре полуплатформы с бухтами металла был обнаружен тайник с мобильными телефонами.
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Тайник с запрещенными предметами находился в цилиндрической конструкции.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области, 34.fsin.su
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, в цилиндрической конструкции находилось 15 сотовых телефонов, 9 сим-карт, 13 зарядных устройств, 4 наушников.
Кроме того, здесь же было спрятано 14 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 12 литров.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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