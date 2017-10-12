В Калачевском районе мошенник обманул работника администрации на 240 тысяч

В минувшую среду в полицию Калачевского района обратился 43-летний работник местной администрации, который попался на удочку мошенников и лишился крупной суммы денег.

По словам госслужащего, ему на телефон позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что неправильно провел банковскую операцию, указав не тот счет. И под предлогом ее отмены попросил потерпевшего назвать персональные данные его карты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, как только аферист завладел реквизитами чужой карты, с нее были списаны 240 тысяч рублей.

Потерпевший сразу же обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.