Мошенники стали чаще обманывать волгоградцев на сайтах с объявлениями

В полиции Волгоградской области отмечают рост случаев мошенничества с использованием интернет-сайтов с бесплатными объявлениями. Только за минувшие сутки от действий аферистов пострадали сразу четыре жителя региона.

Так, 68-летняя жительница Руднянского района разместила в интернете объявление о продаже квартиры. По объявлению сразу же позвонил неизвестный, который сообщил, что желает приобрести жилплощадь. Он даже согласился внести задаток. Только попросил для этого сообщить реквизиты банковской карты. Впоследствии со счета пенсионерки были списаны 40 тысяч рублей.

Таким же способом мошенник обманул 37-летнюю жительницу Котельниковского района, которая разместила в интернете объявление о продаже коровы. Выяснив персональные данные счета женщины, злоумышленник похитил у нее 93 тысячи рублей.

41-летний житель Дзержинского района также по объявлению пытался купить двигатель для иномарки. Он перечислил злоумышленнику 45 тысяч рублей, но товар так и не получил. А 43-летний житель Кировского района перевел на счет афериста 12 тысяч рублей в качестве арендной платы за съемную квартиру.