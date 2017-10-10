Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
Мошенники стали чаще обманывать волгоградцев на сайтах с объявлениями
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8

Мошенники стали чаще обманывать волгоградцев на сайтах с объявлениями

Сегодня, 16:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vestiprim.ru
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону