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Селянин сначала придумал кавказских террористов, а затем «заминировал» кафе
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Селянин сначала придумал кавказских террористов, а затем «заминировал» кафе

Сегодня, 13:15ПроисшествияВиталий КошелевФото: joinfo.ua
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