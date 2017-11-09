Селянин сначала придумал кавказских террористов, а затем «заминировал» кафе

Минувшие сутки выдались для экстренных служб напряженными в части проверки сообщений о якобы заложенных бомбах.

Один из случаев произошел в Советском районе из-за бытового конфликта между гражданскими супругами. Второй – в кафе «Исток» Краснооктябрьского района.

Здесь один из посетителей сильно перебрал с алкогольными напитками, и администрация заведения попросила его покинуть помещение. Тогда в замутненном мозгу гостя родилась хитрая комбинация, как затмить свое чувство обиды.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в 10:17 подозреваемый позвонил по номеру «112» и сообщил о якобы подслушанном разговоре группы кавказцев, которые обсуждают противоправные действия на территории России. Этого мужчине показалось мало и через несколько часов , в 15:55, он опять набрал на телефоне номер «112» и на этот раз прокричал, что террористы уже в сборе, и через несколько часов в кафе произойдет взрыв.