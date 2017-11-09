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В Волгограде мужчина из мести сообщил с телефона жены о заложенной бомбе
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде мужчина из мести сообщил с телефона жены о заложенной бомбе

Сегодня, 11:27ПроисшествияВиталий КошелевФото: vrevschool10.ucoz
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