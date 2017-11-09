В Волгограде мужчина из мести сообщил с телефона жены о заложенной бомбе
Уже в самом начале застолья до романтической атмосферы между сожителями было далеко. Разгоряченные алкоголем они сначала сильно поругались, а затем 62-летний мужчина ушел в другую комнату и вернулся уже с довольным видом, загадочно улыбаясь.
Потом он сослался на неотложные дела и покинул квартиру. Уже через несколько минут гражданской супруге мужчины пришлось пережить настоящий стресс. К дому начали стягиваться автомобили экстренных служб, а ее саму едва не задержали. Выяснилось, что с телефона женщины поступил звонок о заложенной в доме бомбе.
Правоохранители быстро разобрались в произошедшем и задержали шутника по горячим следам. Мужчина надеялся, что все подозрения падут на женщину, правда, изменить голос он не додумался. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, за ложное сообщение о минировании подозреваемому теперь грозит до трех лет тюрьмы и крупный денежный штраф.
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