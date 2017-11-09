В Волгограде мужчина из мести сообщил с телефона жены о заложенной бомбе

Накануне вечером в одном общежитий по ул. Кирпичной в Советском районе Волгограда проходил тихий семейный ужин, которому было суждено закончиться приездом десятков сотрудников экстренных служб.

Уже в самом начале застолья до романтической атмосферы между сожителями было далеко. Разгоряченные алкоголем они сначала сильно поругались, а затем 62-летний мужчина ушел в другую комнату и вернулся уже с довольным видом, загадочно улыбаясь.

Потом он сослался на неотложные дела и покинул квартиру. Уже через несколько минут гражданской супруге мужчины пришлось пережить настоящий стресс. К дому начали стягиваться автомобили экстренных служб, а ее саму едва не задержали. Выяснилось, что с телефона женщины поступил звонок о заложенной в доме бомбе.