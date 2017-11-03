В Новоаннинском росгвардейцы блокировали водителя, ездившего по тротуарам
На улице Рабоче-Крестьянской на глазах наряда группы задержания вневедомственной охраны автомобиль ВАЗ-2112 подрезал попутно движущиеся автомобили, выезжал то на встречную полосу, то ехал по тротуару. После чего патруль стал преследовать нарушителя.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, после непродолжительной погони автомобиль был заблокирован в переулке Восточном. За рулем машины находился 39-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.
На место происшествия был вызван наряд ГИБДД. Сотрудники автоинспекции установили, что нарушитель ранее уже трижды был лишен права управления транспортными средствами.
Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в дежурную часть отдела полиции.
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