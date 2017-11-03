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В Новоаннинском росгвардейцы блокировали водителя, ездившего по тротуарам
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Новоаннинском росгвардейцы блокировали водителя, ездившего по тротуарам

Сегодня, 15:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: augustnews.ru
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