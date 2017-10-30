В Палласовке «шестерку» с пьяным водителем остановили выстрелами по колесам

В минувшее воскресенье ночью в городе Палласовке автоинспекторы во время погони за водителем автомобиля ВАЗ-2106, грубо нарушившим правила дорожного движения (ПДД), применили табельное оружие.

«Шестерку» инспекторы ГИБДД вначале намеревались остановить по подозрению в совершении административного правонарушения. Но водитель их требование проигнорировал и попытался скрыться.

Когда сотрудники ДПС увидели, что водитель создает реальную угрозу другим участникам дорожного движения, то организовали преследование. Чтобы остановить легковушку, после предупредительных выстрелов в воздух сотрудник полиции стал прицельно стрелять по колесам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Надо сказать, что даже с поврежденными колесами нарушитель продолжал вести машину. Но вскоре стражи порядка его блокировали и задержали. От прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови он отказался.

Водителем «шестерки» оказался 22-летний местный житель, который ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Против молодого человека составлены протоколы за административные правонарушения. Также ему грозит уголовная ответственность за повторное управление машиной в состоянии опьянения.