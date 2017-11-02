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В Волжском депутат за деньги на наказы избирателей купил себе ноутбук
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Nout1907

В Волжском депутат за деньги на наказы избирателей купил себе ноутбук

Сегодня, 13:10ПроисшествияВиталий КошелевФото: 31tv.ru
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