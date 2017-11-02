В Волжском депутат за деньги на наказы избирателей купил себе ноутбук

Преступный эпизод, который вменяется в вину депутату Волжской городской Думы, относится к 2014-му году.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, в период исполнения своих полномочий подозреваемый регулярно получал из кассы гордумы средства для исполнения наказов избирателей. В середине июля народный избранник откликнулся на просьбу директора муниципальной гимназии и пообещал помощь в приобретении компьютерной и мультимедийной техники для школьников.

Депутат получил в кассе Думы 30 тыс. рублей, но затем не устоял перед соблазном и оставил себе один из ноутбуков, приобретенных среди прочей техники. Народный избранник «подстраховался» и представил в кассу законодательного органа подложный товарный чек. Преступный факт вскрылся в ходе проверки, проведенной прокуратурой города Волжского. Ущерб от действий народного избранника составил 15 тысяч рублей.

По указанному факту следователи СУ СКР региона уже возбудили уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения). Расследование продолжается.

По информации из неофициальных источников агентству "НовостиВолгограда.ру" стало известно, что речь идет о депутате фракции ЛДПР Андрее Соколове. Он в настоящее время является также директором МУП "Тепловые сети" в городе Волжском. И еще одна интересная деталь - директором гимназии в то время была супруга депутата Государственной Думы 6-го созыва Дмитрия Литвинцева, также представлявшего ЛДПР.