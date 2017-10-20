В Волжском за хищение денег осудили экс-депутата Мишустина и его супругу

В Волжском суд вынес приговор экс-депутату городской думы Андрею Мишустину, обвиняемому в присвоении бюджетных денег, и его жене Наталье Мишустиной, ставшей пособницей в этом преступлении.

За бывшим народным избранником числится десять эпизодов присвоения денег, выделенных на исполнение наказов избирателей. Следствием было установлено, что с января 2011-го по август 2013 года Мишустин получал средства из бюджета, а потом подавал фиктивные документы о расходовании. Их помогала ему подделывать супруга, возглавлявшая в тот момент МБУ «Комплекс социально-досуговых центров детей и молодежи «Исток».

В целом пара таким образом присвоила более полумиллиона рублей из бюджета

Причем, чтобы скрыть преступление женщина даже обратилась с заявлением в полицию о якобы совершенном хищении имущества.

Против экс-депутата было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Его супруга признана виновной в совершении преступления по ст.ст.33 ч.5, 160 ч.3 УК РФ (пособничество в присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщили в пресс-службе Волжского горсуда, в ходе судебного разбирательства, как и на стадии предварительного расследования, подсудимые вину не признали.

Суд приговорил Андрея Мишустина 4 годам колонии общего режима. Осужденный был сразу взят под стражу в зале заседания.

Наталье Мишустиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Кстати, по предъявленному ей обвинению в заведомо ложном доносе, она оправдана, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.