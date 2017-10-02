Житель Михайловки насушил для себя в гараже 35 килограммов конопли
2 октября, 17:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Михайловке в рамках профилактической операции «Мак» сотрудники полиции нашли у 50-летнего местного жителя крупные запасы конопли.
Мужчина хранил наркосодержащие растения в своем домовладении на чердаке гаражного помещения. Общий вес изъятого составил 35 килограммов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Подозреваемый сознался в содеянном. Он заявил полицейским, что сушил дикорастущую коноплю для личного употребления.
Тем не менее, следователи завели на мужчину уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение растений и их частей, содержащих наркотические средства в крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
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