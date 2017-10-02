Житель Михайловки насушил для себя в гараже 35 килограммов конопли

В Михайловке в рамках профилактической операции «Мак» сотрудники полиции нашли у 50-летнего местного жителя крупные запасы конопли.

Мужчина хранил наркосодержащие растения в своем домовладении на чердаке гаражного помещения. Общий вес изъятого составил 35 килограммов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Подозреваемый сознался в содеянном. Он заявил полицейским, что сушил дикорастущую коноплю для личного употребления.

Тем не менее, следователи завели на мужчину уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение растений и их частей, содержащих наркотические средства в крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.