Концессионеры смогут брать волгоградскую землю практически даром
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», к коммерческим фирмам, с которыми городские власти заключают концессионные соглашения, теперь в полной мере будут относиться нормы, ранее уже действовавшие для крупных инвесторов. Арендная плата за землю, находящуюся в собственности муниципалитета, для них снизится до минимального показателя — 1% от кадастровой стоимости участка.
Инициаторы поправок не скрывали, что изменения принимались в интересах конкретной компании — ООО «Парк», взявшего в концессию ЦПКиО. При этом, по их словам, изменения в порядок расчёта платы продолжат действовать и в отношении «всех последующих концессионеров».
Некоторые депутаты поинтересовались, какие финансовые потери бюджет города понесёт из-за недополученных доходов. Защитники проекта заверили, что суммы, которых волгоградская казна недосчитается в результате принятия поправок, окажутся незначительными. В результате проект изменений был принят после короткого обсуждения.
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