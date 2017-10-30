Концессионеры смогут брать волгоградскую землю практически даром

На сегодняшнем заседании Волгоградской городской Думы депутаты одобрили изменения в порядок расчёта платы за муниципальные земельные участки, сданные в аренду без торгов. Правовой акт скорректируют в интересах компаний-концессионеров.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», к коммерческим фирмам, с которыми городские власти заключают концессионные соглашения, теперь в полной мере будут относиться нормы, ранее уже действовавшие для крупных инвесторов. Арендная плата за землю, находящуюся в собственности муниципалитета, для них снизится до минимального показателя — 1% от кадастровой стоимости участка.

Инициаторы поправок не скрывали, что изменения принимались в интересах конкретной компании — ООО «Парк», взявшего в концессию ЦПКиО. При этом, по их словам, изменения в порядок расчёта платы продолжат действовать и в отношении «всех последующих концессионеров».