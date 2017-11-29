В преддверии зимы в Волгограде цены на автомобильное топливо поползли вверх

По результатам еженедельного мониторинга цен на нефтепродукты в областном центре специалисты Волгоградстата отметили повышение стоимости всех видов автомобильного топлива.

До этого практически весь ноябрь колебаний цен не происходило. Даже приостановилось удорожание дизельного топлива, которое наблюдалось в октябре. В конце прошлого месяца средняя стоимость литра временно застыла на уровне 38 руб. 23 коп.

И вот в последние дни ноября движение цен вверх возобновилось. Как сообщили в Волгоградстате во вторник, за минувшую неделю сразу на 18 копеек выросла стоимость литра дизтоплива – 38 руб. 41 коп.

В ведомстве также зафиксировали увеличение средней цены по городу и на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.). До этого больше месяца она держалась на уровне 37 руб. 82 коп. Теперь – 37руб 87 коп.