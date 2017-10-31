В Волгограде за неделю снова выросла цена на дизельное топливо

В то же время за минувшую неделю стоимость автомобильного бензина не изменилась. Марка АИ-92 (АИ-93 и т.п.) в Волгограде по-прежнему стоит 37 руб. 82 коп. за один литр, АИ-95 – 41 руб. 08 коп.

По состоянию на 30 октября в городе средняя стоимость одного литра дизтоплива достигла 38 рублей 14 копеек (+8 копеек), проинформировали в пресс-службе Волгоградстата.

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