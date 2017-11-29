Фонд микрофинансирования Волгоградской области одобрил первую заявку

Фонд микрофинансирования Волгоградской области, начавший работу в октябре, выдал первый заём. Три миллиона рублей достались предприятию, занимающемуся переработкой овощей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, об оформлении первого займа на заседании совета по улучшению инвестиционного климата рассказала руководитель фонда Людмила Багандова. Она напомнила, что фонд микрофинансирования призван упростить работу малых и средних предприятий Волгоградской области: предоставляемые им средства могут быть направлены на закупку нового оборудования, приобретение или ремонт офисных и торговых помещений. Заявки на получение льготного финансирования уже подали несколько представителей бизнеса, заинтересованных в займах под низкий процент.