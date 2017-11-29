Фонд микрофинансирования Волгоградской области одобрил первую заявку
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, об оформлении первого займа на заседании совета по улучшению инвестиционного климата рассказала руководитель фонда Людмила Багандова. Она напомнила, что фонд микрофинансирования призван упростить работу малых и средних предприятий Волгоградской области: предоставляемые им средства могут быть направлены на закупку нового оборудования, приобретение или ремонт офисных и торговых помещений. Заявки на получение льготного финансирования уже подали несколько представителей бизнеса, заинтересованных в займах под низкий процент.
На заседании совета по улучшению инвестиционного климата также рассматривались вопросы развития экспорта в Волгоградской области. Участники мероприятия отметили, что в регионе реализуется пилотный проект Российского экспортного центра, результатом которого станет создание новых институтов поддержки бизнеса и стимулирование внешней торговли. В итоге, как рассчитывают представители РЭЦ и комитета экономики, в области увеличится количество малых и средних компаний, активно работающих с зарубежными партнёрами и поставляющих свою продукцию на иностранные рынки.
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