Волгоградским бизнесменам начали выдавать микрозаймы

Волгоградские предприниматели теперь смогут получать льготные займы на сумму до трёх миллионов рублей по сниженной программной ставке. Новый вид финансовой поддержки оказывает специальный фонд, созданный региональным комитетом экономической политики.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, фонд микрофинансирования предоставляет займы напрямую бизнесменам на срок до трёх лет под 10% годовых — этот процент ниже банковского. Общий объём фонда составляет около 60 млн рублей, причём большая часть средств привлечена из федерального бюджета. Предприниматели имеют возможность оформить займы для текущего ремонта помещений и приобретение оборудования, необходимого для торговли или производства.

Получение микрозаймов не предусматривает никаких скрытых расходов. Финансирование предоставляется без комиссий и страховых доплат.