Волгоградским бизнесменам начали выдавать микрозаймы
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, фонд микрофинансирования предоставляет займы напрямую бизнесменам на срок до трёх лет под 10% годовых — этот процент ниже банковского. Общий объём фонда составляет около 60 млн рублей, причём большая часть средств привлечена из федерального бюджета. Предприниматели имеют возможность оформить займы для текущего ремонта помещений и приобретение оборудования, необходимого для торговли или производства.
Получение микрозаймов не предусматривает никаких скрытых расходов. Финансирование предоставляется без комиссий и страховых доплат.
Напомним, ранее в Волгоградской области уже был сформирован региональный фонд развития промышленности, который выделяет малым и средним индустриальным предприятиям льготные займы под 5% годовых на реализацию важных инвестпроектов.
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