Мэр Москвы оценил количество «лишних» россиян в 15 млн человек

В российской сельской местности живут 15 млн «условно лишних» человек, которые «не нужны» для реального сельскохозяйственного производства. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе спора с Алексеем Кудриным на Общероссийском гражданском форуме.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Новые Известия», дискуссия между Кудриным и Собяниным была единственной, во время которой участникам форума не разрешали задавать вопросы из зала — на этом настоял московский градоначальник. Пользуясь отсутствием критики со стороны собравшихся, г-н Собянин развил свою мысль и заключил, что из российских сёл необходимо срочно перебросить в городские агломерации «бесполезных» людей — ими, по словам мэра, могут быть чиновники, соцработники и прочие граждане, которые не могут обеспечить себе «высокопроизводительный качественный труд».

В качестве аргумента московский градоначальник привёл статистические данные, согласно которым в столице производительность труда в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, и в 5-7 раз выше, чем в сёлах. Это, по мнению Собянина, свидетельствует о необходимости укрупнения городских агломераций и постепенного «сворачивания» малых городов и деревень. Правда, ответа на вопрос, что будет с «освободившимися» российскими землями, мэр Москвы так и не нашёл.

Оппонентом Сергея Собянина выступал экономист Алексей Кудрин, бывший министр финансов РФ. Он отметил, что Москва всерьёз конкурирует лишь с зарубежными мегаполисами: другие российские города не в состоянии соперничать со столицей, поскольку живут на порядок беднее и хуже. Более того, Москва систематически лишает крупные региональные центры лучших людских ресурсов: наиболее перспективные кадры покидают родные города, чтобы попытать счастья в столице, и обычно не возвращаются.

Среди городов Москва — реально самый мощный конкурент, здесь спорить невозможно. Москва не воспринимает их конкурентами в силу просто достигнутой массы и той инерции развития, раскрутки, которая непосредственно идёт в сегодняшнем мире. Концентрация всех ресурсов такова, что это генерирует рост, новые социальные возможности, качество жизни. Москва уже разогналась настолько, что она уже не смотрит на эти регионы, она смотрит на Париж, Берлин. Действительно, сегодня Москва ориентируется на лучшие образцы мира, а для Казани, Екатеринбурга Москва — конкурент в людских ресурсах, потому что оттягивает. Москва останется единственной агломерацией такого рода на ближайшие 40 лет точно.Алексей Кудрин, экономист, бывший министр финансов РФ

На это Сергей Собянин возразил, что в Москву, по его данным, ежегодно приезжают около десяти тысяч россиян, тогда как из России за рубеж уезжают до двухсот тысяч. «Проблема не в том, что они приезжают в Москву, проблема в том, что они уезжают за границу. Москва является, по сути дела, форпостом, который пытается хотя бы часть этого потока остановить. Мы являемся защитниками России в этом отношении, чтобы люди оставались в России, в Москве», — заявил мэр.

Алексей Кудрин с тезисом о мессианской роли Москвы не согласился. По его словам, в то время как столица живёт богато и вольготно, в целом по стране растут бедность, неравенство и социальная напряжённость.

«Третий год у нас падает уровень жизни. Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей, и третий год у нас этот уровень жизни падает, порождает дополнительную бедность», — подчеркнул Алексей Кудрин. — «В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения такой уровень бедности иметь позорно».

При этом бывший министр финансов отметил, что уже в ближайшие десять-пятнадцать лет учёные найдут способ радикального продления человеческой жизни, а высокие технологии будут внедряться повсеместно. Однако в бедной стране, которой сейчас объективно является Россия, они просто не будут востребованы. Развитию экономики мешает неэффективная бюрократия, в бюджете нет денег даже на выплату пенсий в полном объёме. По мнению Кудрина, сложившуюся тенденцию нужно менять.

Ведущие российские экономисты в целом поддержали позицию бывшего министра финансов. Они также отметили, что Москва забирает у регионов непропорционально большой объём людских ресурсов, и не согласились с тезисом Сергея Собянина о её «спасительной» роли.

— Для отсталых государств ситуация, когда молодые активные люди переезжают в крупные города, обескровливая провинцию, наиболее характерна. Возможно, 150 тысяч эмигрантов в год для России и не очень большая цифра. Но мы теряем лучших. Численность населения восполняют мигранты, но, простите, совершенно другого уровня квалификации, — прокомментировал дискуссию профессор департамента политической науки Высшей школы экономики Юлий Нисневич.

Анализируя высказанные на форуме точки зрения, специалисты также акцентировали внимание на полном пренебрежении Сергея Собянина к деградации малых городов. Агломерация в представлении московского мэра — это сеть «городов-спутников», чьи жители ежедневно ездят на работу в мегаполис, в то время как счастливые обитатели «главного» города проводят в пригородах летние отпуска. «Собянин озвучил то, что уже давно происходит стихийным образом. Но теперь этому пытаются придать осмысленность», — считает экономистка Ольга Крыштановская. По её словам, «опустевшие» в результате оттока населения территории российских регионов в конечном итоге могут превратиться в заповедники или промышленные зоны с вахтовым методом работы, тогда как вся общественная, политическая и культурная жизнь сосредоточится в немногочисленных агломерациях.