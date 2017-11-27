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Мэр Москвы оценил количество «лишних» россиян в 15 млн человек
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Мэр Москвы оценил количество «лишних» россиян в 15 млн человек

Сегодня, 11:58ЭкономикаНикита ДробныФото: rcmm.ru
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