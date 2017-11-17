Волгоградская область будет сотрудничать с Россельхозбанком

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Финансово-кредитное учреждение расширит своё присутствие в регионе и увеличит вложения в местный агропромышленный комплекс.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, губернатор и глава «Россельхозбанка» обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия, а также работу по привлечению инвестиций в сельское хозяйство и промышленность. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что за всё время работы банка в Волгоградской области организация вложила в экономику региона порядка 70 млрд рублей. В основном «Россельхозбанк» планирует работать с аграрными предприятиями, но не исключает также участия в индустриальных и инфраструктурных проектах.

Мы расцениваем сотрудничество с Россельхозбанком как стратегическое партнерство. Мы видим настрой на конструктивное взаимодействие с Волгоградской областью, активную позицию банка не только в секторе АПК, но и в других отраслях: сейчас рассматриваем ряд проектов в промышленности, ЖКХ, социальной сфере.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области