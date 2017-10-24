Крупный банк поможет Волгоградской области в реализации инвестпроектов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, главной темой совещания стало выделение средств на сезонные сельскохозяйственные работы, в том числе за счёт льготного кредитования. Были также затронуты вопросы поддержки малого бизнеса и аграрных кооперативов.
И губернатор, и представители Россельхозбанка отметили, что между финансовым учреждением и регионом развиваются перспективные партнёрские отношения. Сотрудничество между Волгоградской областью и банком не ограничивается аграрной сферой: за время работы кредитной организации на территории региона с привлечением её капитала были реализованы свыше двадцати инвестпроектов.
Напомним, в Волгоградской области количество инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли за последние три года увеличилось более чем в шесть раз. Многие из них были отмечены наградами и получили высокую оценку со стороны федеральных властей на прошедшей в Москве выставке «Золотая осень – 2017».
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