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Крупный банк поможет Волгоградской области в реализации инвестпроектов
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Крупный банк поможет Волгоградской области в реализации инвестпроектов

Сегодня, 15:52ЭкономикаНикита ДробныФото: infinica.ru
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