Крупный банк поможет Волгоградской области в реализации инвестпроектов

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочее совещание с заместителями председателя правления АО «Россельхозбанк» Ириной Жачкиной и Оксаной Лут. Стороны обсудили финансирование инвестиционных проектов региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, главной темой совещания стало выделение средств на сезонные сельскохозяйственные работы, в том числе за счёт льготного кредитования. Были также затронуты вопросы поддержки малого бизнеса и аграрных кооперативов.

И губернатор, и представители Россельхозбанка отметили, что между финансовым учреждением и регионом развиваются перспективные партнёрские отношения. Сотрудничество между Волгоградской областью и банком не ограничивается аграрной сферой: за время работы кредитной организации на территории региона с привлечением её капитала были реализованы свыше двадцати инвестпроектов.