Президент ТПП России прогнозирует увеличение товарооборота с Италией

Торгово-промышленная палата РФ в тесном взаимодействии с Итало-российской торговой палатой продолжает активно содействовать развитию торгово-экономических отношений двух стран, несмотря на санкции А сейчас у предпринимателей есть уверенность, что в самое ближайшее время это сотрудничество только усилится.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин считает, что уверенность в этом появилась после встречи председателя Совета министров Италии Паоло Джентилони с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

По словам Катырина, Италия занимает шестое место среди торгово-экономических партнеров нашей страны. И хотя в прошлом году российско-итальянский товарооборот несколько снизился, составив только 19,8 млрд. долларов, то теперь он вырос уже на 28 процентов.

Как сообщает пресс-служба ТПП РФ, сегодня на российском рынке работает около 500 итальянских компаний. При этом практически каждое пятое из них имеет в России свое производство. Итальянские компании осуществляют инвестиции в энергетике, нефтехимии, машиностроении, фармацевтике, а также в производстве пищевой продукции.

Особое значение приобретает тема трансфера современных технологий и инноваций, как инструмента повышения инвестиционной привлекательности бизнеса. «Здесь наши надежды в немалой степени связаны с развитием долгосрочного партнерства с итальянским коллегами», – подчеркнул глава ТПП России.

«Важное направление сотрудничества – углубление промышленной кооперации и локализация производств итальянских компаний, подключение их к российским программам импортозамещения в различных секторах экономики. Итальянская сторона считает, что хорошо зарекомендовали себя новые механизмы инвестиций в регионы. Речь идет о территориях опережающего развития, особых экономических зонах. Бизнес надеется, что визит главы итальянского правительства в Россию и его переговоры с Президентом РФ помогут успешно решить имеющиеся вопросы во взаимоотношениях наших стран», – заявил Сергей Катырин.

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