На Волжской ГЭС в течение месяца незначительно повысят сброс воды
Согласно распоряжению Росводресурсов, с 11 ноября по 10 декабря среднесуточный расход воды через Волгоградский гидроузел составит 5500 - 6000 м³/с.
В таком режиме сброс будет осуществляться до достижения уровня воды у плотины отметки 14,5 БС, который придется поддерживать до начала декабря, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.
До этого с 11 октября средние сбросные расходы были установлены на уровне 5500 - 5800 м³/с.
Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Росводресурсами в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки.
Кстати, по информации Гидрометцентра России суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в ноябре ожидается на 17% выше нормы, в четвертом квартале – на 14%.
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