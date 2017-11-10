На Волжской ГЭС в течение месяца незначительно повысят сброс воды

Кстати, по информации Гидрометцентра России суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в ноябре ожидается на 17% выше нормы, в четвертом квартале – на 14%.

До этого с 11 октября средние сбросные расходы были установлены на уровне 5500 - 5800 м³/с.

В таком режиме сброс будет осуществляться до достижения уровня воды у плотины отметки 14,5 БС, который придется поддерживать до начала декабря, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.

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