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На Волжской ГЭС еще на месяц снизили сбросы воды
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На Волжской ГЭС еще на месяц снизили сбросы воды

Сегодня, 09:40ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Волжской ГЭС/ volges.rushydro.ru
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