На Волжской ГЭС еще на месяц снизили сбросы воды

Согласно распоряжению Федерального агентства водных ресурсов (Росводресуросы), с 11 октября на Волжской ГЭС сбросы воды уменьшаться почти на тысячу кубометров в секунду.

До 10 ноября для Волгоградского гидроузла установлены средние за период сбросные расходы 5500 - 5800 м³/с, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.

Такое решение принято на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада 5 октября 2017 года.

До этого в течение месяца среднесуточные расходы воды составляли 6500 – 6700 м³/с. Они были незначительно снижены (примерно на 300 кубометров в секунду) по отношению к августу.

Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.