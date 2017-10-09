Волгоградские предприятия презентуют свою продукцию на выставке в Чехии
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, волгоградскую делегацию сформировал областной Центр поддержки экспорта. В выставке принимают участие представители волгоградского ООО НПО «Броня», производящего жидкую теплоизоляцию, Камышинского опытного завода, выпускающего оборудование для нефтеперерабатывающей промышленности, и ООО «Геоприбор», специализирующегося на изготовлении лазерных нивелиров.
В течение ближайших четырёх дней волгоградские промышленники будут обсуждать перспективы сотрудничества с зарубежными коллегами, участвовать в деловых переговорах, бизнес-встречах и круглых столах. Они рассчитывают, что благодаря новым контактам смогут вывести свою продукцию на новые внешние рынки.
Напомним, машиностроение — одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей индустрии в Волгоградской области. Сейчас в регионе действуют около двадцати машиностроительных предприятий, в этом году шесть из них потратят на модернизацию производства и внедрение инноваций в общей сложности 650 млн рублей.
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