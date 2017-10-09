Волгоградские предприятия презентуют свою продукцию на выставке в Чехии

Три волгоградских предприятия представляют регион на международной машиностроительной выставке «MSV 2017», которая открылась в чешском Брно. Свою продукцию и современные разработки презентуют заводы Волгограда и Камышина.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, волгоградскую делегацию сформировал областной Центр поддержки экспорта. В выставке принимают участие представители волгоградского ООО НПО «Броня», производящего жидкую теплоизоляцию, Камышинского опытного завода, выпускающего оборудование для нефтеперерабатывающей промышленности, и ООО «Геоприбор», специализирующегося на изготовлении лазерных нивелиров.

В течение ближайших четырёх дней волгоградские промышленники будут обсуждать перспективы сотрудничества с зарубежными коллегами, участвовать в деловых переговорах, бизнес-встречах и круглых столах. Они рассчитывают, что благодаря новым контактам смогут вывести свою продукцию на новые внешние рынки.