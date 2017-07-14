В Волгограде начали подготовку к сносу разрушенного взрывом газа дома

Строители начали подготовку к демонтажу дома №60 по проспекту Университетскому. Здание было разрушено взрывом газа в мае.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, разбирать здание рабочие начнут после того, как вывезут весь строительный мусор и обломки мебели, до сих пор остающиеся среди развалин. Кроме того, перед началом работ потребуется возвести вокруг здания ограждение и обеспечить доступ строительной технике — снос будут осуществлять более десятка машин.

На прошлой неделе был подписан муниципальный контракт с подрядчиком, который займётся демонтажем дома. Новое здание на месте разрушенного не появится — областные власти решили вместо этого разбить здесь сквер.

Сегодня бригады строителей приступили к обустройству желобов для сбора пыли. Снос дома планируется начать с кровли. Строительный мусор будут вывозить на специальный полигон. На данный момент здание полностью обесточено, бывшим жильцам предоставлено постоянное или временное жильё.