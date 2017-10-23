Из-за аварии на теплотрассе жители юга Волгограда остались без отопления
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» жильцы дома №36 по проспекту Университетскому в Советском районе, здание остаётся без отопления с самого утра. При этом в управляющей компании ГК «Южные районы Волгограда» подчеркнули, что не имеют отношения к отключению.
В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пояснили, что перебои с подачей отопления вызваны аварийной ситуацией. Коммунальный оператор предпринимает все возможные усилия для её устранения, однако ликвидация проблемы, вероятно, займёт немало времени.
— В районе дома №36 по проспекту Университетскому произошёл порыв на старом трубопроводе. Из-за этого было отключено отопление, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Концессий теплоснабжения». — Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы. Мы надеемся, что повреждения удастся устранить в максимально сжатые сроки.
По предварительной информации, работы займут ещё как минимум несколько часов. Даже при самом благоприятном развитии событий тепло вернётся в дома жильцов лишь к концу сегодняшнего вечера.
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