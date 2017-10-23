Из-за аварии на теплотрассе жители юга Волгограда остались без отопления

Начало отопительного сезона в Волгограде не обошлось без непредвиденных проблем. Из-за аварии на теплотрассе жильцы многоэтажного дома на юге города вынуждены обогревать свои квартиры с помощью газа и электроприборов.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» жильцы дома №36 по проспекту Университетскому в Советском районе, здание остаётся без отопления с самого утра. При этом в управляющей компании ГК «Южные районы Волгограда» подчеркнули, что не имеют отношения к отключению.

В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пояснили, что перебои с подачей отопления вызваны аварийной ситуацией. Коммунальный оператор предпринимает все возможные усилия для её устранения, однако ликвидация проблемы, вероятно, займёт немало времени.

— В районе дома №36 по проспекту Университетскому произошёл порыв на старом трубопроводе. Из-за этого было отключено отопление, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Концессий теплоснабжения». — Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы. Мы надеемся, что повреждения удастся устранить в максимально сжатые сроки.