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Обещанного тепла неделю ждут: волгоградцы жалуются на отсутствие отопления
Сюжеты:
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Обещанного тепла неделю ждут: волгоградцы жалуются на отсутствие отопления

Сегодня, 12:14ГородНикита ДробныФото: avatars.mds.yandex.net
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