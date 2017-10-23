Обещанного тепла неделю ждут: волгоградцы жалуются на отсутствие отопления

В Волгограде официально начался отопительный сезон, но в некоторые многоквартирные дома тепло приходить не спешит. Едва тёплым батареям в конце октября большинство жителей города-героя уже давно не удивляются — но когда в квартирах нет ни отопления, ни даже горячей воды, остаётся лишь бить тревогу.

В редакцию ИА «НовостиВолгограда.ру» обратились жители дома №4 по улице 35-й Гвардейской дивизии в Советском районе. По их словам, в здании до сих пор отсутствует отопление — и, что ещё хуже, нет горячей воды. Почти полторы тысячи жильцов устали мёрзнуть и проводят целые часы в отчаянных попытках добиться от управляющей компании ответа на простой вопрос: когда в их квартиры придёт тепло?

В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пояснили, что коммунальный оператор ситуацией вокруг дома №4 не занимается — работы на теплосетях там проводит управляющая компания ООО «МУК г. Волгограда». Оттуда запрос журналистов перенаправили на эксплуатационный участок, заявив, что по всем проблемам с отоплением нужно обращаться туда.

В конечном итоге от представителей эксплуатационного участка удалось добиться обещания решить возникшую проблему в максимально краткие сроки. По словам коммунальщиков, при подключении отопления в здании возникли проблемы: не хватало давления в теплосети. Техническую неисправность пришлось достаточно долго устранять; из-за этого жильцы дома были вынуждены долгое время оставаться без тепла и полноценной подачи горячей воды.

— Это очень большой дом, и там часто возникают сложности при запуске отопления. Поэтому он, как правило, каждый год получает тепло самым последним во всём квартале, — пояснил представитель эксплуатационного участка.