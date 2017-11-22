У Волгограда будет новая набережная

Новая набережная появится в Волгограде в следующем году. Региональные власти планируют ее открыть к 9 мая.

Благоустроенная зона отдыха, длиною почти 2 километра, находится напротив стадиона «Волгоград Арена». Конструкция многоярусная — состоит из трех променадных зон. Верхняя вымощена тротуарной плиткой, а вот с материалом нижних ярусов придется подумать, так как в паводок они окажутся под водой.

Сегодня специалисты замазывают швы и стыки между бетонными плитами, красят ограждения, работают над будущей велодорожкой. Освещение уже появилось, и его включают в тестовом режиме в ночное время.

Создание набережной вошло в проект строительства рокадной дороги — рабочие трудились на двух объектах одновременно.

- Изначально набережная не входила в проект строительства рокадной дороги, но мы решили, что она должна быть. Уверен, это живописное место станет местом притяжения жителей и гостей города, здесь же можно проводить массовые мероприятия. — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время рабочего совещания, которое прошло сегодня на объекте.

Что касается сроков, то власти региона планируют открыть набережную для отдыхающих к 9 мая. Не исключено, что вдоль благоустроенной зоны пустят общественный транспорт — он пойдет по рокадной дороге, которую введут в эксплуатацию до конца этого года.