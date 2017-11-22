Движение по рокадной дороге вдоль Волги откроют до конца 2017 года

Строительство Нулевой Продольной идет четко по графику. На сегодняшний день дорожники выполнили устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров и нанесли разметку.

Эти работы можно назвать «капризными». Их проводят при определенных погодных условиях — оптимальной температуре, умеренной влажности, в отсутствии осадков.

- На рокадной дороге сезонные работы завершены до холодов и плохой погоды. Это значит, что никаких задержек и быть не может. Мы сдадим объект точно в срок, - уверил представитель подрядной организации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который сегодня провел выездное совещание на объекте. - Нам осталось только благоустройство.

Так на участке от улицы Калинина до пешеходной эстакады к речпорту осталось выполнить работы по устройству освещения, установки барьерного и перильного ограждений, шумозащитных экранов; на участке от моста через Волгу до выхода на проспект Ленина у Мамаева Кургана также завершаются работы по организации освещения, благоустройству, установке барьерного ограждения.

В ходе осмотра дороги глава региона подчеркивает: задача создать не просто Нулевую Продольную для автотранспорта, но и комфортную зону отдыха для горожан - выполнена.

- Параллельно проезжей части пойдут тротуарные дорожки, неподалеку расположатся места для прогулок, досуга. То есть это будет такой комплекс. Сама рокадная дорога — очень важный объект. Она соединит Краснооктябрьский, Центральный и Ворошиловский районы, тем самым разгрузит центр города. Мы должны запустить движение до конца этого года и запустим, сомнений нет, так как подрядчик ведет работы точно в срок, - сказал Андрей Бочаров.